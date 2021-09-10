Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay'da yakalandı

Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da cezaevinden kaçan firar eden şüpheli Hatay'da yakalandı.

Antalya'da cezaevinden kaçan firar eden şüpheli Hatay'da yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antalya Cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşen hapis cezası ile hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından yakalama kararı bulunan T.T. isimli şahıs, Hatay'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanan firari sevk edildiği adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu
Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Annesiyle aynı kaderi paylaştı, ablasının feryatları yürekleri dağladı
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Sevgilisinden ayrılan genç kız çatıya çıktı, vatandaşlar görüntü alma yarışına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Haluk Levent Derya Şensoy
Spor Marcao Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'dan cezaevinden kaçan firari Hatay'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 14:39:28. #1.14#

title