Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
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Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

20.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 20.10.2020 22:48
Antalya'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

Antalya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Manavgat Şubesi üyeleri, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturdu.

Antalya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Manavgat Şubesi üyeleri, Azerbaycan'a destek için "Gardaşlık zamanı" sloganıyla konvoy oluşturdu.

İlçedeki Külliye Camii önünde bir araya gelen İHH Manavgat Şubesi üyeleri, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösterdi.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan grup, Ermenistan aleyhine slogan attı.

İHH Manavgat Şubesi Başkanı Furkan Sarıkaya, basın açıklamasında, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıları kınadıklarını söyledi.

Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Sarıkaya, "Bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından araçlarına binen göstericiler, Azerbaycan'a destek konvoyu ile ilçede tur attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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