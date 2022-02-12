Antalya'dan Avrupalı sevgililere 65 milyon dal çiçek

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için 'Avrupa'nın çiçek merkezi' Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeye, 65 milyon dal çiçek ihraç edildi. 9 milyon dolarlık çiçek ihracatının en çok tercih edileni yine kırmızı karanfil oldu. Geçen seneyi 148 milyon dolarla rekorla kapatan kesme çiçek sektörü, bu sene 180 milyon dolarla yeni rekor hedefliyor.

Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 'Dünyanın çiçek merkezi' olarak kabul edilen ve en büyük çiçek mezadının bulunduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalyalı sektör temsilcileri, Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetti. 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hala çiçek tedarikçisi konumunda olan turizm kenti, 14 Şubat Sevgililer Günü için 9 milyon dolar değerinde 65 milyon dal çiçek ihraç etti. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı, 'aşk' ve 'sevgi'yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

Geçen yılı 148 milyon dolarla rekor kırarak kapatan kesme çiçek sektörü, bu sene 180 milyon dolarla yeni rekor kırmayı hedefliyor.