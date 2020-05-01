HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya'dan 23,5 milyon turiste "Güneş ve daha fazlası" mektubu

Antalya'dan 23,5 milyon turiste
01.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:48

Antalya'da geçen yıl tatil yapan 7,5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turist için hazırlanan "Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" başlıklı mektuplar gönderilmeye başlandı.

Antalya'da geçen yıl tatil yapan 7,5 milyon yerli ve 16 milyon yabancı turist için hazırlanan "Sun and more (Güneş ve daha fazlası)" başlıklı mektuplar gönderilmeye başlandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda alınan karar kapsamında, geçen yıl kente tatile gelen turistlere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bittikten sonra turistleri kente davet etmek için Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce "Sun and more" başlıklı 23,5 milyon mektup hazırlandı.

Özenle yazılan ve 2020'nin "Patara Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla antik kentin fotoğrafının da yer aldığı mektuplar, tatilcilere ulaştırılması için Antalya genelindeki tüm otel ve tur operatörlerine gönderildi.

Otel ve tur şirketi yetkilileri de dijital ortamda e-posta aracılığıyla mektupları göndermeye başladı.

"Özlem dolu bir merhaba"

Mektupta, "Değerli misafirimiz, denizin, güneşin ve günbatımının en güzel yaşandığı yerlerin başını çeken Antalya'dan sizlere özlem dolu bir 'merhaba' demek istedik. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden dolayı hepimizin evlerimizde kaldığı bu günlerde sizlere olan özlemimizin daha da arttığını öncelikle bilmenizi isteriz." ifadelerine yer verildi.

Mekanları güzelleştirenin içindeki insanlar olduğu vurgulanan mektupta, Antalya'ya gelen turistlere teşekkür edildi.

Turistlerin yeniden Antalya'ya davet edildiği mektupta, şunlar kaydedildi:

"Evet, bir süre daha sizlerden ayrı kalmaya devam edeceğiz. Ancak kısa bir süre sonra tekrardan bir araya geldiğimizde sıcacık güneşiyle içinizi ısıtıp, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu gözler önüne sererek, kokusuyla başınızı döndürecek portakal çiçeklerimiz eşliğinde sizleri karşılıyor olacağız. Tekrardan kavuşacağımız o güne kadar sağlıcakla kalın. Bizler mi? Bizler hayallerinizi süsleyen sağlıklı ve güvenilir destinasyonun adresi Antalya'da dün olduğu gibi bugün de yarın da sizleri özlemle beklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Ekonomi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor Ekonomi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,04'ten işlem görüyor
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Pınar Altuğ Ebru Gündeş
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Ankara 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Antalya'dan 23,5 milyon turiste "Güneş ve daha fazlası" mektubu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 15:57:01. #1.15#
title