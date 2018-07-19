Antalya'dan 2'nci Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Antalya'dan Suudi Arabistan'a gidecek 2'inci hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Antalya'dan Suudi Arabistan'a gidecek hacı adaylarının 2'nci kafilesi, Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde düzenlenen bir törenle uğurlandı. Antalya'dan Hacı adaylarının uğurlanması için Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde Antalya İl Müftülüğü tarafından uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Müftü Osman Artan, Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, Antalya İl Müftülüğü Hac ve Umre Şube Müdürü Veli Tepe ve uğurlama ekibi ile hacı adaylarının yakınları katıldı. - ANTALYA