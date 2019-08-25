ANTALYA DALGIÇLAR SU ALTINDA DMD'Lİ ÇOCUKLARA DESTEK İSTEDİ

25.08.2019 14:25

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir grup dalgıç, kas hastalığı olan DMD'ye (Duchenne Musküler Distrofi) dikkat çekmek için deniz dibinde 'DMD kas hastası çocukların yaşam sevinci hiç tüketmesin' yazılı pankart açtı.

Kuşadası Diving Center'ın katkılarıyla Tolga Pat, Zeynep Erez, Cem Kahraman, Onur İlgi, Gökhan Kargı, Nazmi Salum ve Zeynep Abatay'dan oluşan dalgıç grubu, DMD'ye dikkat çekmek dalış yaptı. Deniz dibinde 'DMD kas hastası çocukların yaşam sevinci hiç tüketmesin' yazılı pankart açan dalgıçlar, Türkiye'de binlerce DMD'li çocuk olduğunu ve herkesin elinden geldiğince bu çocuklara destek olmalarını istedi.

Farkındalık için ekibiyle Kuşadası'nda dalış yaptıklarını belirten Tolga Pat, DMD'li çocukların kaslarının her geçen gün yıkıma uğradığını belirterek, Bırakın zıplamayı, yürümek gibi kolay hareketleri bile yapamaz hale geliyorlar dedi. Zamanın DMD'li çocuklar için çok önemli olduğunu vurgulayan Pat, Bizler de onlara bir şekilde destek olmalıyız. Bu çocuklar her geçen gün, hayatlarından bir parçayı kaybediyorlar. Onun için Türkiye'de kas hastalığı hastaneleri ve merkezlerinin açılması gerekiyor dedi.

Antalya'da yaşayan DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dilek Günel ise Biz 'balık bilmezse halik bilir' diye pankart yapıp denize attık. DMD'li çocuklarımızla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Türkiye'nin değişik şehirlerden bu tip destekler gelmeye devam ediyor. Kuşadası'ndan sonra da Bodrum Papaz Koyu'nda da bir grup dalgıç pankart açtı. Herkesin desteği bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA