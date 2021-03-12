ANTALYA Dalgalar yüzünden batan tekneden 5 kişi kurtarıldı

Dalgalar yüzünden batan tekneden 5 kişi kurtarıldı

Antalya'da balık tutmak için denize açılan 7 metrelik özel balıkçı teknesi, dalgalar nedeniyle battı. İçinde bulunan 5 kişi, çevrede bulunan balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'nden iki mil açıkta meydana geldi. E.D., beraberinde 4 arkadaşı ile GEMY adlı özel teknesiyle denize açıldı. Öğle saatlerinde kadar birlikte balık tutan E.D.'nin teknesi rüzgarın da etkisiyle dalgalar yüzünden batmaya başladı. Balıkçıların yardımına ilk olarak çevrede bulunan diğer balıkçılar yetişti. Teknede bulunan 5 kişi diğer teknelere ve Sahil Güvenlik ekiplerinin teknesine alınarak kurtarıldı. Batan teknenin ilerleyen günlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na çekileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı