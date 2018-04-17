Antalya'daki Yolsuzluk Operasyonu

Antalya'da düzenlenen operasyonda yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin (ANTBİRLİK) eski başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 zanlıdan 11'i tutuklandı.

ANTBİRLİK'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından başlatılan soruşturma dolayısıyla gözaltına alınan ANTBİRLİK'in eski yönetim kurulu başkanı Abdullah B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında olduğu 12 zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Zimmet" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye çıkartılan aralarında Abdullah B'nin de yer aldığı 11 zanlı tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların, hayali çiftçileri ANTBİRLİK'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları, birliğin deposunda çıkan yangınlarda yanan pamuk miktarını yanlış bildirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan zanlıların, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları da iddia edilmişti.