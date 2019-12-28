Antalya'daki Yeni Yıl Etkinlik Alanını, 20 Bin Turist Ziyaret Etti!

28.12.2019 21:59 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:59

21 Aralıkta açılan etkinlik alanındaki noel çarşısını, yağmur ve fırtınaya rağmen 20 binden fazla turist ziyaret etti. Turistler yeni yıl marketinden noel hediyeleri aldı, dünya mutfağı ve lokal lezzetlerden oluşan yemek alanında ise uzun kuyruklar oluşturarak yemek yediler.

Yeni Yıl Etkinlikleri Antalya'ya gelen turist sayısında artışa neden olacak!

Etkinliğin organizatörü Marca Event Yetkilisi Barış Yalaz, Organizasyon sayesine sadece Rusların değil Avrupalıların da ilgisini çektiklerini ifade etti. Yalaz; "Bu etkinlik vesilesiyle ülkemize hem Avrupa'dan hem de Rusya'dan daha çok turisti çekmiş olacağız. Kış turizmini artırmak adına bu tarz etkinlikler Antalya için çok değerli. Şehrimizde yılda 15 milyon gibi ciddi sayıda turist ağırlıyoruz. Herkesin ortak isteği bu turistlerin şehre inmeleri, daha çok döviz harcamaları ve kışın da şehrimize gelmeleri. Bu tür etkinlikler sayesinde bunu başaracağımıza inanıyorum." dedi.

Yeni Yıl Alışverişi için Herşeyin Olduğu Etkinlikte, Yüzlerce Hediye Dağıtılacak!

Konyaaltı Aktur'daki etkinlik alanına gelen konuklar; konserler, gösteriler, çocuklar için eğlenceli atölyeler, kar şovları ve ışık gösterileriyle eğlenceli zamanlar geçiriyorlar. Etkinlik boyunca katılımcılara yüzlerce hediye dağıtılacak. En çok çocukların eğleneceği Noel Kutlamaları'nda, gelen misafirler, Noel Baba evinde bulunan dilek kutusuna 'Noel Babaya Mektup' konseptiyle 3 hayalini yazıyor. Daha sonra bu mektuplar arasından yapılacak çekiliş sonunda 202 şanslı misafir çeşitli hediyeler kazanacak. Organizasyonun son gününde 31 Aralık gecesi saat 22:00-01:00 arasında havai fişek gösterileri ve ünlü DJ'lerin performanslarıyla düzenlenecek olan büyük bir yeni yıl partisiyle 2020'ye girilecek.

Kaynak: Bültenler