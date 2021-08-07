Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (14)

BAŞKAN BÖCEK EVİNDE DİNLENİYORGünlerdir Manavgat ve çevresindeki yangın bölgesinde bulunan ve bu sabah öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e koronavirüs testi yapıldı.