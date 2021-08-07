Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (14)
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Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (14)

Antalya'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürüyor (14)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞKAN BÖCEK EVİNDE DİNLENİYORGünlerdir Manavgat ve çevresindeki yangın bölgesinde bulunan ve bu sabah öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e koronavirüs testi yapıldı.

BAŞKAN BÖCEK EVİNDE DİNLENİYOR

Günlerdir Manavgat ve çevresindeki yangın bölgesinde bulunan ve bu sabah öksürük şikayetiyle kontrol amaçlı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e koronavirüs testi yapıldı. Yüksek ateşi de bulunan Böcek'in PCR testi sonucu negatif çıktı. Tahlilleri yapılan Böcek'in enfeksiyon kaptığını düşünen doktorları, bu yönde tedaviye başladı. Akşam saatlerinde hastaneden çıkan Muhittin Böcek, Konyaaltı'ndaki evinde dinlenmeye çekildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlanmış, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartılmıştı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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