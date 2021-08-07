FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
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FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat 11 gündür süren yangının ardından bugün saat 17.00 sıralarında çıkan şiddetli fırtına ve yağış, Cumartesi Pazarı'nda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların getirdiği yardımların bulunduğu çadırları yıktı.

Antalya'nın Manavgat 11 gündür süren yangının ardından bugün saat 17.00 sıralarında çıkan şiddetli fırtına ve yağış, Cumartesi Pazarı'nda sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların getirdiği yardımların bulunduğu çadırları yıktı. Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayan ve birçok yerleşim yerinin yanmasına sebep olan yangında birçok insan evsiz kaldı. Yardıma muhtaç vatandaşlar için Türkiye'nin değişik yerlerinden ilçeye çeşitli yardımlar gönderildi. Gelen yardımların kabul edildiği Cumartesi Pazarı alanındaki çadırlar, saat 17.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ve ardından yağan 20 dakikalık sağanakla uçtu. Çeşitli gıda maddeleri ve giyecek eşyalar yağmurda ıslandı. Portatif bir elektirk trafosu da devrildi. Yağmurun ardından gönünllüler, yardımları toplamaya başladı. Fırtına nedeniyle bir çadır yaklaşık 50 metre uçtu. Bir yardım görevlisi ne olduğunu anlamadıklarını, kendilerini son anda kapalı yere attıklarını, çadırın yaklaşık 50 metre uçtuğunu anlattı.

FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU
FIRTINA YARDIM ÇADILARINI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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