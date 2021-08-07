İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
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İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor.

Antalya'nın İbradı ilçesindeki orman yangını, yağmur ve ekiplerin müdahalesiyle sönerken, soğutma çalışmaları ise yüksek noktalarda karadan devam ediyor. İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde kontrol altına alınan orman yangını sonrası yağmurun da yağmasıyla soğutma çalışmalarına ağırlık verilmeye başlandı. İlçede bir süre yağmur yağan ve daha sonra tekrar güneşin açtığı Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkilerindeki ormanlık alanda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının, yılkı atların yoğun olarak bulunduğu Eynif Ovası'na inmesi engellendi. İbradı'da yangını söndürmek için bulunan ekiplerden, görevlerini tamamlayanlar ise uygun noktada araçlarını yağmur altında temizledikten sonra Manavgat'ta yer alan depolama merkezine doğru yola çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'lar da görev bitimi alandan götürüldü. Yangın söndürme çalışmasına katılan ekiplerin bir bölümü ise ormanlık alanın yüksek kesimlerinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ
İBRADI'DA YANGIN YAĞMURLA SÖNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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