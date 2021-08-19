Antalya'daki yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'daki yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı

Antalya'daki yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'daki yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi.

Antalya'daki yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlanmaya başladığı gözlemlendi.

Kentte 28 Temmuz'da başlayıp, 10 gün süren orman yangınlarında zarar gören alanlarda bitkiler yeşillenmeye başlarken, kuşlar ise bölgeye dönmeye başladı.

Uzman veteriner hekim Gökçe Coşkun, AA muhabirine, bölgede duman ve is kokusu ile yangının etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Yaşanan olumsuzluğa rağmen tabiatın yavaş yavaş canlanmaya başladığını belirten Coşkun, "Bölgede incelemelerde bulunduk ve gördük ki yaban hayatı kendisine geliyor. Yoğun sinek ve böcek popülasyonu var. Bununla beraber kuşların da bölgeye gelmeye başladığını gördük. Artık bir süre sonra memeli hayvanları da bölgede görmeye başlayacağız." dedi.

Yangın sonrası bitkilerin de yeşillenmeye başladığını gördükleri için sevindiğini kaydeden Coşkun, kızılçam ağaçlarının ise yeniden yeşermesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Coşkun, yangın sonrası bölgedeki değişim ile ilgili gözlemlerine devam edeceklerini ve değişimi akademik yayın da yapacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Doğa, inadına 'Ben varım' dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Doğa, inadına "Ben varım" dedi! 50 bin hektardan fazla alanın yandığı Manavgat'tan çok güzel haber
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Manavgat'taki yangında vücudu yanan ve yaşamından umut kesilen boğa hayata döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'daki yangınlar sonrası doğa canlanmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 18:54:50. #1.16#

title