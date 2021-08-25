Antalya'daki yangın yeri ile Kastamonu ve Sinop'taki sel bölgeleri için acele kamulaştırma kararı Resmi Gazetede

Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre, yangın felaketinin yaşandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi, sel ve heyelan yaşanan Kastamonu ve Sinop'taki yerler için acele kamulaştırılacak.