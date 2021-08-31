Antalya'daki yangın bölgesine 1 milyon fidan dikilecek
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Antalya'daki yangın bölgesine 1 milyon fidan dikilecek

Antalya'daki yangın bölgesine 1 milyon fidan dikilecek
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tarafından bağışlanacak 1 milyon fidan, Manavgat'taki yangında zarar gören alanların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu tarafından bağışlanacak 1 milyon fidan, Manavgat'taki yangında zarar gören alanların rehabilitasyonu için kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğaya karbon salınımının azaltılması amacıyla yürütülen proje kapsamında Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ile belediye arasında protokol imzalandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu ile Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Başkanı Hakan Yüksel arasında imzalanan protokol ile 1 milyon fidan bağışlanacak. Fidanlar, Manavgat'ta yaşanan yangında zarar gören alanların rehabilitasyonu için değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan danışmanı Lokman Atasoy, yanan alanların şu anki haliyle bir gerilim filmini andırdığını belirtti.

Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydeden Atasoy, "Orman ekosistemini doğru ve akılcı yöntemlerle tekrar oluşturmalıyız. Başkanımız Olağanüstü Meclis Toplantısında yanan yerlerin ağaçlandırılması konusunda ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği protokollerinin yapılması konusunda yetki aldı. Şu anda bunun ilkini gerçekleştiriyoruz. Kendisi çevre ve doğa dostu Antalya hedefiyle yola çıktı. Biz ekibi olarak iklim dostu, çevre dostu kent noktasındaki her türlü projeye katkı koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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