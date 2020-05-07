Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı

Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladıAntalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan eski doğu bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini ve o dönemki Sovyet kızıl ordusunun zaferini kutladı.

Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan eski doğu bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini ve o dönemki Sovyet kızıl ordusunun zaferini kutladı.

Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2'nci Dünya Savaşı, 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla resmen sona erdi. O dönem Stalin'in liderliğini yaptığı Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs 'Zafer Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) çatısı altında bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski doğu bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler de ülkelerinde kutladıkları Zafer Günü için özel klip hazırladı. Rus asıllı Maria Özgümüş, 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sene 75'inci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim Zafer Günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.

Rus İrina Akkök, 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını söyleyerek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik" diye konuştu.

Moldovalı Tatyana Tunç da her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Küçükken biz de dışarıya çıkardık. Bayram kutlardık, şarkılar söylerdik, dans ederdik. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.

Kaynak: DHA