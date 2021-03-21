Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 175 şüpheli tutuklandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 175 şüpheli tutuklandı

21.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:55
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 175 şüpheli tutuklandı

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 231 şüphelinden 175'i tutuklandı.

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 231 şüphelinden 175'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 5'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 226'sı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusu sonrası salıverildi, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 175'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 35'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 8'inin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde 4 ay süren çalışmanın ardından belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla 17 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, özel harekat ekiplerinin de katıldığı, narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek vermişti. Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 231 kişi gözaltına alınmıştı. Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli noktalarına güvenlik kameraları koydukları ve pitbull cinsi köpekler bağladıkları tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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