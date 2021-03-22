Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı

22.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:18
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i daha tutuklandı

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 231 zanlıdan 5'i daha tutuklandı.

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 231 zanlıdan 5'i daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde 4 ay süren çalışmalar sonucu belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla 17 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, özel harekat ekiplerinin katıldığı, narkotik dedektör köpeklerinin kullanıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek vermişti. Uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 231 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerin ardından, 8'i ise savcılık sorgusu sonrası serbest kalmış, 175'i ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanmıştı. 35 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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