Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, G.Y'nin evinde yapılan aramada, 557 gram esrar, tabanca ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli G.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca