Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda durdurulan bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 160 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli A.O. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek