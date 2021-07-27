Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, N.E'nin evinin çatısında yapılan aramada, 16 kök keneviri ele geçirildi.
Şüpheli N.E. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca