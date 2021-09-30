Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Antalya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, sigara paketinde ayrı ayrı sarılmış halde farklı niteliklerde 360 gram esrar, 8,3 gram metanfetamin, 4 uyuşturucu hap ile uyuşturucu alımında kullanılan aparatlar ele geçti.

Gözaltına alınan sürücü M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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