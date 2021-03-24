Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli daha tutuklandı

Antalya'da daha önce 57 şüphelinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı daha tutuklandı.

Antalya'da daha önce 57 şüphelinin tutuklandığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı daha tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Alanya ve Manavgat ilçelerinde, 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 57 şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt