Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

13.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:26
Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

'da ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ilçesinde gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Antalya'da polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanmış, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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