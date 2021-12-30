Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli S.Ö. (19) ile M.T. (21) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 245 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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