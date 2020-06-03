Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Aydın Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı.

Aramada, çatı katındaki kovalarda dikili 64 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA