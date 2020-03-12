Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan iki şüphelinin Güllerpınarı Mahallesi'nde bir otelde kaldığını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 107 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan R.Ö. (28) ve E.E. (25) emniyete götürüldü.

Kaynak: AA