Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı.
24.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:35
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu doğrultuda temin ettikleri uyuşturucuyu, Antalya'da satma hazırlığında olan gruba yönelik operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerde 36 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA