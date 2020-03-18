Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Antalya'da, 14 bin 809 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da, 14 bin 809 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli O.H. gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 14 bin 809 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA