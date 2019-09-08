Antalya'daki uyuşturucu operasyonu

08.09.2019 14:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda gözaltına alınan R.H. (27), İ.K. (38) ve C.A. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden C.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA