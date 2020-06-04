Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
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Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
04.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:15

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay'dan Antalya'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otogar yakınlarında durdurulan yolcu otobüsünde bulunan H.M.A'nın üzerinde ve koltuğunda yapılan aramada 695 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Otogarda, polislerce şüphelenilerek durdurulan E.A'nın üzerinde yapılan aramada da sentetik uyuşturucu emdirilmiş farklı boyutlarda 6 kağıt parçası bulundu.

Adliyeye sevk edilen E.A. nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaşılan Gündoğdu, Altınkum ve Şelale mahallerindeki 3 eve operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, sentetik uyuşturucu emdirilmiş farklı boyutlarda 9 kağıt parçası, 5 kilo 400 gram esrar, 914 gram eroin, 2 hassas terazi ele geçirildi.

İkametlerde bulunan F.K, S.U.T, A.S, A.K, N.E, ve A.J gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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