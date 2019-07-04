Antalya'daki uyuşturucu davasında karar

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 8 sanık, 4 yıl ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyetince, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan Ertan Ç. ve Tolga E. 10 yıl hapis ve 20 bin lira, Uğur G. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira, Erce Ö. 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira, Hamza A. ve İrfan A. 10 yıl hapis ve 16 bin 660 lira, Uğur Ö. 12 yıl 6 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan 10 yıl hapis ve 13 bin 880 lira adli para cezası alan 18 yaşından küçük Ö.U. ile diğer sanıklar R.A, M.K ve Y.Ö.'nün ise tahliyesine karar verildi.

Kaynak: AA