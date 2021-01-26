Antalya'daki ünlü turizm merkezinde evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi
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Antalya'daki ünlü turizm merkezinde evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:30
Antalya'daki ünlü turizm merkezinde evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde evsiz vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak anlaşmalı otellere yerleştiriliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evsiz vatandaşlar,  Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak anlaşmalı otellere yerleştiriliyor.

Alanya Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara her yıl olduğu gibi bu yıl da sahip çıkmaya devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi koordinesinde oluşturulan ekiplerce, sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar tespit edilerek sıcak yuva ihtiyaçları gideriliyor. Sokakta yaşadığı tespit edilen evsiz vatandaşlar, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince anlaşmalı otellere yerleştirilerek takibi yapılıyor.

Alanya Belediyesi, pandemi dönemi ve soğuk kış aylarının başlamasıyla birlikte harekete geçerek, evsiz vatandaşların barınma ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi, Covid-19 pandemisinin başlamasıyla birlikte 56 evsiz vatandaşa barınma hizmeti sağlarken, 92 evsiz kişinin de ulaşım masraflarını karşılayarak memleketlerine gönderdiği açıklandı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül yaptığı açıklamada; "Özellikle Aralık ayıyla birlikte başlayan soğuk kış gecelerinde sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlarımızı görenler, 444 82 07 numaralı Çözüm Masası'ndan ya da Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müze direk müracaatla onlara yardımcı olabilirler." dedi. 

Kaynak: Tourism Today

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