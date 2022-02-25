Antalya'daki Ukraynalı ailenin endişeli bekleyişi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine düzenlediği askeri harekatı endişe dolu gözlerle takip ediyor. Kızı Katya Bibik (17) ile 6 yıldır kentte yaşayan, eşi ise Ukrayna'da bulunan Dmytro Bibik (43), "Bu savaşın durması için tüm dünyanın bize desteği gerekiyor. Türkiye'nin desteği çok önemli" dedi. Bibik ailesine misafir olarak gelen askeri hemşire Olena Maluh da, "Yaklaşık 2 hafta önce Türkiye'ye geldim. Normalde yarına dönüş biletim vardı ama şu an Ukrayna hava sahası uçuşlara kapalı olduğu için gidemiyorum" diye konuştu.

Antalya'da yerleşik yaşayan 8 bin Ukrayna vatandaşı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün sabah başlattığı askeri harekatı endişeyle takip ediyor. Evlerinde gelişmeleri televizyondan seyreden Ukraynalılar, yaşanan savaşın bir an önce sona erdirilmesi için dua ediyor. 'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Eşiyle görüntülü konuşma esnasında çocuklarıyla beraber otomobil içerisinde bir akaryakıt istasyonunda beklediklerini dile getiren Albay Dmytro Maluh ise, "Çocuklarımı güvenli bir noktaya götürmek istiyorum. Şehir, şu anda aşırı şekilde bombalanıyor. Havalimanı ateş altında bulunuyor. Denizden de ülkemize karşı bir ateş ediliyor. Burada ülkemiz için elimizden gelen ne varsa onu yapıyoruz" dedikten sonra telefonu kapattı.