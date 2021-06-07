Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Gençlik Merkezinin Konyaaltı Yaşam Park alanında düzenlediği etkinlikte, uçurtmalar gökyüzüyle buluştu.

Şenliğe aileleriyle katılan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Gençlik liderlerinin de çocuklara eşlik ettiği etkinlikte, gökyüzüne yükselen uçurtmalar görsel şölen sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çocukların aileleriyle uçurdukları uçurmalarla çok mutlu olduklarını belirtti.

Gürhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların hayallerini paylaşabilmelerini hedeflediklerini, sosyalleşebilmelerine yönelik de etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden