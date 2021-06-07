Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya'da düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Gençlik Merkezinin Konyaaltı Yaşam Park alanında düzenlediği etkinlikte, uçurtmalar gökyüzüyle buluştu.

Şenliğe aileleriyle katılan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Gençlik liderlerinin de çocuklara eşlik ettiği etkinlikte, gökyüzüne yükselen uçurtmalar görsel şölen sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çocukların aileleriyle uçurdukları uçurmalarla çok mutlu olduklarını belirtti.

Gürhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların hayallerini paylaşabilmelerini hedeflediklerini, sosyalleşebilmelerine yönelik de etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Kenan Doğulu Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'daki uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 18:55:13. #1.13#

title