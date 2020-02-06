Antalya'daki tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü
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Antalya'daki tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü

Antalya'da tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü.

06.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:50
Antalya'daki tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü

'da tramvay inşaatında 40 tonluk beton blok, vincin üzerine düştü.

Büyükşehir Belediyesince ilçesi Bulvarı'nda yürütülen hafif raylı tramvay çalışması kapsamında inşa edilen üst geçit için 40 tonluk beton bloku taşıyan vincin bomu kırıldı.

Kazada beton blok, vincin üzerine düştü.

İşçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Beton blokun başka bir vinç ile kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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