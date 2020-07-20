Antalya'daki trafik kazasında yaralanan Alman sürücü, doğum gününde öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaralanan Alman sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
20.07.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaralanan Alman sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Alman Uwe Jens Bladt'in (76), 7 Temmuz'da kullandığı motosiklet, Kargıcak Mahallesi'nde kamyonla çarpıştı.
Ağır yaralanan Bladt, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Bladt, doğum günü olan 19 Temmuz'da hayatını kaybetti.
Kaynak: AA