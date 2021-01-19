Antalya'daki trafik denetimlerinde 194 sürücüye para cezası verildi
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Antalya'daki trafik denetimlerinde 194 sürücüye para cezası verildi

19.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 20:59
Antalya'daki trafik denetimlerinde 194 sürücüye para cezası verildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde son 10 günde 194 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde son 10 günde 194 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 10 günde helikopter destekli, insansız hava aracı kullanılan ve karadan yapılan denetimlerde uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama gibi ihlallerin önlenmesi için çalışma yapıldı.

Emniyet kemeri kullanımı, radarla hız kontrolü ve alkol kontrollerinin de gerçekleştirildiği uygulamalar sonucunda, helikopter ve insansız hava aracıyla yapılan denetimlerde 84 sürücüye para cezası kesildi.

Yük taşıyan 1588 araçtan 110'una da para cezası uygulanırken, Yaşam Tüneli Çadarı'nda da 225 araç ve 414 yolcuya eğitim verildi.

Kreşlerde eğitim gören miniklere trafik eğitimi verildi

Öte yandan, kreşlerde eğitim gören çocuklara da trafik eğitmenleri tarafından trafik kültürüne yönelik bilinci artırmak ve meslek tanıtımı amacıyla trafik eğitimi verildi.

Eğitimlerde çocuklara trafik polislerince yoldan karşıya geçiş kuralları, araçta çocuk koltuğuna oturmaları, emniyet kemeri kullanma ve trafik ışıkları gibi konularda bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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