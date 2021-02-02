Antalya'daki trafik denetimlerinde 193 sürücüye para cezası verildi
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Antalya'daki trafik denetimlerinde 193 sürücüye para cezası verildi

02.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:47
Antalya'daki trafik denetimlerinde 193 sürücüye para cezası verildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 günde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 193 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 6 günde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 193 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 6 günde helikopter destekli, insansız hava aracı kullanılan ve karadan yapılan denetimlerde uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama gibi ihlallerin önlenmesi için çalışma yapıldı.

Emniyet kemeri kullanımı, radarla hız kontrolü ve alkol kontrollerinin de gerçekleştirildiği uygulamalar sonucunda, helikopter ve insansız hava aracıyla yapılan denetimlerde 18 sürücüye para cezası kesildi.

Yük taşıyan 2 bin 553 araç denetiminde de 175 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadarı'nda da 95 araç sürücüsü ile 464 yolcuya eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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