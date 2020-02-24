Antalya'daki Trabzonlular etkinlikte buluştu

24.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:46

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'daki Trabzonlular bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kentin kurtuluşuna ilişkin konuşmalar yapıldı.

Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Müslim Kahveci, AA muhabirine, 24 Şubat'ın kendileri için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi. Bu tarihin önemini gelecek nesillere de aktarmak amacıyla her yıl bu tür etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Kahveci, "Antalya'da yaşayan hemşehrilerimizi bu tarih hakkında bilinçlendirmek amacıyla bir araya geldik." dedi.

Antalya'da yaklaşık 8 bin Trabzonlunun yaşadığını belirten Kahveci, derneğe üye sayısının ise 550 olduğunu bildirdi.

Davetlilere geleneksel lahana çorbasının ikram edildiği etkinlik, horon oyunu ile sona erdi.

Kaynak: AA