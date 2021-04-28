Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 176 milyon lirayla Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi verdi.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi 176 milyon lirayla Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Münfesih TTA Gayrimenkul AŞ (Sümer Holding AŞ) adına kayıtlı, Antalya'nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki, 13392 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz için en yüksek teklifi 176 milyon lirayla Akdemir İnşaat İthalat İhracat Madencilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran