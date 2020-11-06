Antalya'daki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı

Maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Antalya'nın Döşemealtı Yeşilbayır Mahallesi 531 ada 1 Nolu parselde bulunan 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 21 milyon 200 bin lirayla Cevdet Özgökçe-Tuncay Demirel-Turgut Fırat Ortak Girişim Grubu tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül