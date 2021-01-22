Antalya'daki tarihi Kargıhan ve Hamamı yeniden ayağa kaldırılacak

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tarihi Kargıhan ve Hamamı, Manavgat Belediyesince restore edilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki tarihi Kargıhan ve Hamamı, Manavgat Belediyesince restore edilecek.

Tarihi Kargıhan ve Hamamı, belediyenin talebi üzerine Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün onayıyla onarım karşılığı kiralama yöntemiyle 36 yıllığına Manavgat Belediyesine devredildi.

Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasındaki belediye başkanlık makamında yapılan devir teslim ve imza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Devir teslimle Manavgat Belediyesi, tarihi yapıda restorasyon uygulamasını hayata geçirecek.

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi Kargıhan'ın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacağı bildirildi.

Sözen, imza töreninde, bu imkanı sağladıkları için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Tescilli kültür miraslarından olan Kargıhan ve Hamamı, onararak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini aktaran Sözen, şunları kaydetti:

"Yıllardır kullanılmayan kültürel mirasımızın, kültür turizminde yeniden kamu kullanımına kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu tarihi yapımızda hayata geçireceğimiz restorasyon uygulamasıyla ziyaretçilerin hem geçmişle bugün arasındaki yaşam kültürü arasında bir köprü kurması sağlanacak hem de Manavgat halkıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur