Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü
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Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

Antalya'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

30.12.2019 01:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 02:12
Antalya'daki tamirhane yangınında çok sayıda araç zarar gördü

'da bir tamirhanede çıkan yangında, bir kısmı hurda durumundaki çok sayıda araç hasar görürken ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Merkez Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5128. Sokak'taki kaporta ve boya tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddeler ve otomobil lastiklerinin alev alması sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangında, zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA
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