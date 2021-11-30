Antalya'daki şüpheli ölüm cinayet çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da evinin bahçesinde ölü olarak bulunan kişinin üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Aksu ilçesi Topallı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ölü olarak bulunan Ali Osman Yalçın'ın (70) Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinde, av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma tarafından yürütülen çalışmada, bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri incelenmesiyle şüphelinin, Yalçın'ın üvey kardeşi V.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, dün olaydan sonra anjiyo olmak için hastaneye yattığını tespit eden jandarma ekipleri, burada gözaltı işlemi yaptı.

Şüpheli ile kardeşi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu ve bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinayetin işlendiği iddia edildi.

Hayatını kaybeden Ali Osman Yalçın'ın dün Aksu'da toprağa verildiği öğrenildi.

Topallı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Osman Ali Yalçın, oğlu tarafından evin bahçesinde hareketsiz yatar vaziyette bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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