Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama
Haberler » Güncel » Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama - Haber

Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

24.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:48
Antalya'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

'nın ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haksız kazanç sağlamak için örgüt kurdukları belirlenen gruba yönelik başlatılan çalışmada, birçok kişinin gayrimenkulüne el koydukları iddia edilen 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Manavgat'ın Kumköy turizm merkezinde bir yatırımcıya ait 4 yıldızlı oteli hileli yöntemlerle üzerine geçirdikleri öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler