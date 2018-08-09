Antalya'daki Silahlı Soygun

Antalya'da akaryakıt istasyonundan silah zoruyla para çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Yusuf Y, Sinan Can Y. ve Gürkan U, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Döşemealtı ilçesindeki akaryakıt istasyonuna 22 Temmuz'da gelen silahlı ve kar maskeli kişiler, kasiyeri etkisiz hale getirip, kasadaki 6 bin 500 lirayı ve bir miktar sigarayı alıp kaçmıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı.