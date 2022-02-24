Antalya'daki silahlı kavgada vurulan baba öldü, oğlu yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, S.M (43) ile oğlu H.M (23), husumetli oldukları Mevlüt (67) ve oğlu Saadettin Eren (47) ile Atatürk Mahallesi'nde karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle baba Eren göğsünden, oğlu ise bacağından vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mevlüt Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren'in cenazesi morga götürüldü.

Yaralanan oğlunun ise kendi imkanlarıyla Kepez Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan S.M ile oğlu H.M ise polis tarafından yakalandı, olayda kullanılan tüfeğe el konuldu.