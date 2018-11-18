Antalya'daki Silahlı Kavga
Antalya'nın Serik ilçesinde, boşanma davası nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde, boşanma davası nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Atatürk Caddesi'nde 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Nasıf T. ile Y.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Serik ilçesinde Atatürk Caddesi'nde dün eşinden boşanmak isteyen Rüstem U, babası Selvet U. ile kayınpederi Nasıf T, kayınbiraderi Y.T. arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem U. silahla, babası Selvet U. ile Nasıf T. de sopayla darbedilmişti.