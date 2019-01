Antalya'daki Şiddetli Yağış ve Hortum

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili şiddetli yağış ve hortumda seraları zarar gören çiftçi, yaralarını sarmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları, üç gün süren etkisini tedrici olarak yitirdi. Şiddetli yağış ve hortumun ev ve tarım arazilerindeki hasarların boyutları da ortaya çıktı.

Güneşin açmasıyla zarar gören ev ve seralarını tamir etmeye başlayan çiftçi, bir yandan da ürünleri toplamaya başladı.

Yıkılan seralardaki demir çatıları iş makinelerinin yardımıyla kaldıran vatandaşlar, sera alanlarının temizlenmesinin uzun sürebileceğini belirtti.

Çiftçi Özer Çavdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle hem serasının hem de evinin hasar gördüğünü söyledi.

- "Yardım bekliyoruz"

Üzgün olduğunu dile getiren Çavdar, "Malımız, canımızın bir parçası. Şu anda evimiz de yok. Evimin çatısının yaklaşık iki kilometre uzakta olduğunu söylüyorlar. İçerisindeki tüm eşyalarla uçtu. Şimdi seramızdaki ürünleri toplamaya çalışıyoruz. Allah'tan geldi, büyüklerimizden yardım bekliyoruz." dedi.

Hortumun beş dakikada her şeyi yıkıp geçtiğini belirten Mehmet Süm de "Halimizi görüyorsunuz, seranın içinden çıktığım an hortumu gördüm ve üzerimden geçti. Canımı zor kurtardım, eşim komşumuzun yanına gitmişti, ev başımıza yıkılabilirdi. Şu anda yeni düzen kurmaya çalışıyoruz. En zor olanı evimizin olmaması, komşularımızda kalıyoruz. Bu yılki emeğimiz, her şeyimiz gitti. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgedeki zararın net boyutlarının, devam eden hasar tespit çalışmaları sonucu ortaya çıkabileceği bildirildi.

Kaynak: AA